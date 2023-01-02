По об'єктах "Хезболли": армія Ізраїлю завдала ударів поряд із міжнародним аеропортом у Сирії

За даними моніторингової групи SOHR, внаслідок ракетного удару загинуло четверо людей. Аеропорт було закрито для пасажирів кілька годин, але вже повернувся до роботи.

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Армія Ізраїлю завдала ударів по міжнародному аеропорту Дамаска і складу, що розташовувався біля аеропорту. Про це повідомляє моніторингова група The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), яка базується у Лондоні.

Внаслідок атаки загинуло як мінімум чотири людини, кажуть аналітики.

Сирійське державне агентство SANA з посиланням на військові джерела написало, що удар було завдано 2 січня о другій годині ночі за місцевим часом.

За їхніми даними, у Дамаску загинуло двоє військових, ще двоє отримали поранення.

Спочатку журналісти інформували, що міжнародний аеропорт внаслідок атаки тимчасово закрито. Проте пізніше Міністерство транспорту Сирії уточнило, що аеропорт відновив роботу.

Як уточнюється, вранці 2 січня відповідні служби усунули всі пошкодження на території аеропорту. Однак яких саме збитків було завдано в результаті атаки не уточнюється.

Моніторингова група інформує, що поряд з аеропортом знаходяться військові об'єкти Корпусу вартових ісламської революції (КСІР) Ірану та ліванського угруповання "Хезболла". На зазначених складах імовірно зберігається зброя та боєприпаси.

Як вважають у Сирії, удар наносився зі сторони Голанських висот. Сирійські системи протиповітряної оборони не змогли відбити атаку.

На сайті Міністерства оборони Ізраїлю немає коментарів про інцидент.

Нагадаємо, у листопаді Ізраїль завдав удару по великій авіабазі в Сирії, яку використовували військові Російської Федерації та Ірану. Внаслідок атаки на аеродром Шайрат, розташований за 30 км від міста Хомс, загинуло двоє військовослужбовців, ще троє отримали поранення.

У серпні Росія звинуватила Ізраїль у порушенні лінії розмежування у Сирії.