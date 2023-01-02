По объектам "Хезболлы": армия Израиля нанесла удары рядом с международным аэропортом в Сирии

По данным мониторинговой группы SOHR, в результате ракетного удара погибло четыре человека. Аэропорт был закрыт для пассажиров несколько часов, но уже вернулся к работе.

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Армия Израиля нанесла удары по международному аэропорту Дамаска и складу, располагавшемуся около аэропорта. Об этом сообщает мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), которая базируется в Лондоне.

В результате атаки погибло как минимум четыре человека, говорят аналитики.

Сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на военные источники написало, что удар был нанесен 2 января в два часа ночи по местному времени.

По их данным, в Дамаске погибло двое военных, еще двое получили ранения.

Изначально журналисты информировали, что международный аэропорт в результате атаки временно закрыт. Однако позже Министерство транспорта Сирии уточнило, что аэропорт возобновил работу.

Как уточняется, утром 2 января соответствующие службы устранили все повреждения на территории аэропорта. Однако какой именно ущерб был нанесен в результате атаки не уточняется.

Мониторинговая группа информирует, что рядом с аэропортом находятся военные объекты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и ливанской группировки "Хезболла". На указанных складах предположительно хранится оружие и боеприпасы.

Как считают в Сирии, удар наносился со стороны Голанских высот. Сирийские системы противовоздушной обороны не смогли отразить атаку.

На сайте Министерства обороны Израиля нет комментариев об инциденте.

Напомним, в ноябре Израиль нанес удар по крупной авиабазе в Сирии, которую использовали военные Российской Федерации и Ирана. В результате атаки на аэродром Шайрат, расположенный в 30 км от города Хомс, погибло двое военнослужащих, еще трое получили ранения.

В августе Россия обвинила Израиль в нарушении линии разграничения в Сирии.