Сигнал для РФ: елітний американський десант знаходиться за 7 хвилин підльоту ракет до Криму, — NYT

Десантники перебувають у Румунії з літа, постійно тренуючись із місцевими військовими. У ході навчань вони риють траншеї, стріляють з артилерії, а також проводять гелікоптерні атаки, імітуючи ситуацію в районі Херсона.

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101 повітряно-десантна дивізія США продовжує навчання в Румунії. Про це повідомляє The New York Times.

Десантники американської армії знаходяться лише за кілька кілометрів від кордону з Україною. Вони проходять спільні навчання з румунськими військовими. Стверджується, що військові стріляють з артилерії, проводять вертолітні нальоти і копають траншеї, аналогічні тим, що знаходяться на лінії фронту в районі Херсона. Американський десант перекинуто до Європи вперше з часів Другої світової війни. З їх відправкою до Румунії десантники ближчі до війни в Україні, ніж будь-який інший американський підрозділ.

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Місія американської дивізії полягає у тому, щоб стримувати супротивника, демонструючи силу. Розгортання військ у Румунії є попередженням Москві, що НАТО захищатиме "кожний дюйм" своєї території. 101 повітряно-десантна дивізія розмістила в Румунії близько 4000 бійців і старших командирів. З літа вони знаходяться на одній із баз НАТО.

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Крім Румунії США розмістили свої війська у Болгарії, Німеччині, Угорщині та Словаччині. Також близько 12 тисяч бійців перебувають у Польщі та країнах Балтії.

Для однієї з військовослужбовців 101 дивізії сержанта-майора Віталії Сандерс війна в Україні має особисті забарвлення. Вона народилася в районі Ужгорода та переїхала до штату Індіана коли їй було 12 років. Востаннє в Україні вона була 2005 року, де все ще перебуває її брат.

"Саме лише перебування тут, так близько від дому, розпалює в мене бажання боротися, і я сподіваюся, що ця енергія передасться солдатам, щоб вони знали, наскільки це важливо для кожного з нас", — заявила Сандерс.

Нагадаємо, 22 грудня ЗМІ повідомляли, що 101 десантна дивізія США знаходиться біля кордонів України. Вони готові прийняти виклик, якщо війна з РФ торкнеться території НАТО.

22 жовтня елітна дивізія "Орли, що кричать" зі 101-ї дивізії заявляла про готовність вступити у війну на території України, якщо буде суттєва ескалація конфлікту.