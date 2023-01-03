Сигнал для РФ: элитный американский десант находится в 7 минутах подлета ракет в Крым, — NYT

Десантники находятся в Румынии с лета, постоянно тренируясь с местными военными. В ходе учений они роют траншеи, ведут стрельбу из артиллерии, а также проводят вертолетные атаки, имитируя ситуацию в районе Херсона.

Related video

101-я воздушно-десантная дивизия США продолжает обучение в Румынии. Об этом сообщает The New York Times.

Десантники американской армии находятся всего в нескольких километрах от границы с Украиной. Там они проходят совместные учения с румынскими военными. Утверждается, что военные ведут стрельбу из артиллерии, проводят вертолетные налеты и копают траншеи, аналогичные тем, которые находятся на линии фронта в районе Херсона. Американский десант переброшен в Европу впервые со времен Второй мировой войны. С их отправкой в Румынию десантники ближе к войне в Украине, чем любое другое американское подразделение.

[ + – ] Совместные учения Румынии и США

Миссия американской дивизии состоит в том, чтобы сдерживать противника, демонстрируя силу. Развертывание войск в Румынии является предупреждением Москве, что НАТО будет защищать "каждый дюйм" своей территории. 101-я воздушно-десантная дивизия разместила в Румынии около 4000 бойцов и старших командиров. С лета они находятся на одной из баз НАТО.

[ + – ] Румыния закупила 3 HIMARS. Они также участвуют в учениях

Кроме Румынии США разместили свои войска в Болгарии, Германии, Венгрии и Словакии. Также около 12 тысяч бойцов находятся в Польше и странах Балтии.

Для одной из военнослужащих 101-й дивизии сержанта-майора Виталии Сандерс война в Украине имеет личные окраски. Она родилась в районе Ужгорода и переехала в штат Индиана когда ей было 12 лет. Последний раз в Украине она была в 2005 году, где все еще находится ее брат.

"Само лишь нахождение тут, так близко от дома, разжигает у меня желание бороться, и я надеюсь, что эта энергия передастся солдатам, чтобы они знали, насколько это важно для каждого из нас", — заявила Сандерс.

Напомним, 22 декабря СМИ сообщали, что 101-я десантная дивизия США находится у границ Украины. Они готовы принять вызов, если война с РФ затронет территорию НАТО.

22 октября элитная дивизия "Кричащие орлы" из 101-й дивизии заявляла о готовности вступить в войну на территории Украины, если будет существенная эскалация конфликта.