"Війна в критичній точці": США повинні зробити все можливе для допомоги Києву, — Байден

За словами американського президента, Російська Федерація навіть не збирається "гальмувати". Кремль діє тими ж варварськими методами, що й рік тому, підкреслив глава Білого дому.

Related video

Сполучені Штати мають зробити все можливе, щоб допомогти Україні впоратися із військовою агресією Російської Федерації. Про це президент Джо Байден заявив на засіданні Кабінету США, передає його слова журналістка агентства Bloomberg Дженніфер Якобс.

"Зараз війна в Україні перебуває в критичній точці. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії", — звернувся глава Білого дому до американського уряду.

Президент наголосив, що Москва навіть не намагається гальмувати.

За словами Байдена, дії Росії такі ж варварські, якими були і до цього.

"Дії, які вони [росіяни] роблять, такі ж варварські, як і рік тому", — підкреслив він.

Нагадаємо, 4 січня спікер адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що справедливі умови миру і закінчення війни з Росією повинні включати повний суверенітет і територіальну цілісність України. У Штатах важко сприймають слова Москви про прагнення до серйозної дипломатії, зазначила вона.

2 січня президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон працює над створенням глобальної коаліції для вирішення найсерйозніших проблем світу, зокрема війни Росії з Україною.