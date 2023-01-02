Війна в Україні й інші виклики: Байден розповів про коаліцію для вирішення глобальних проблем

Американські ЗМІ пишуть, що Байден зміг згуртувати політиків для підтримки України у війні проти РФ. Передбачається, що він знову балотуватиметься в президенти у 2024 році.

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Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон працює над створенням глобальної коаліції для вирішення найсерйозніших проблем світу, зокрема війни Росії з Україною. Про це повідомили в пресслужбі Держдепу США у Twitter.

"У цей момент глобальних викликів — від глобальної інфляції до кліматичної кризи та жорстокої війни Росії проти України — ми збираємо максимально широку коаліцію партнерів для досягнення результатів", — заявив політик.

Крім того, на думку Байдена, світові потрібно об'єднатися, щоб вирішити найнагальніші проблеми ХХІ століття.

"Це потребує скоординованих, багатосторонніх дій", — сказав він.

Зазначимо, раніше видання Politico повідомляло, що Байдену вдалося згуртувати американських політиків для підтримки України у війні проти агресії з боку РФ. Водночас його оточення вважає, що існує сильна ймовірність того, що він знову балотуватиметься в президенти США. Оголошення про це, можливо, буде зроблено в середині лютого цього року.

"Війна стала важливим випробуванням керівного принципу Байдена: це століття буде битвою між демократіями й автократіями, і вільний світ переможе, якщо доведе, що може принести користь своєму народу", — сказано в матеріалі.

Раніше Фокус писав, що в США відреагували на заяви про зближення РФ і Китаю. У Держдепі США зазначили, що Штати попередили Китай про наслідки, якщо співпраця з Росією вийде на рівень військової допомоги.

Ще нагадаємо, що в США відреагували на масований обстріл України. Американська пані посол в Україні Бріджит Брінк назвала невиборчі атаки по українських містах "особливо жахливими" в зимову пору року.

Також повідомлялося, що ЗМІ заявили, що в США обговорюють передачу Україні БМП M2 Bradley. За словами ексаналітика Білого дому з питань оборонного бюджету Марка Канкіана, бойові машини піхоти Bradley значно розширять наземні бойові можливості ЗСУ.