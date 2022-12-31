"Посилюють нашу рішучість" у США відреагували на масований обстріл України

Американський посол в Україні Бріджіт Брінк назвала невиборні атаки по українських містах "особливо жахливими" у зимову пору року.

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Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджіт Брінк прокоментувала масований ракетний удар Збройних сил Російської Федерації по українських містах напередодні Нового року. Відповідно повідомлення дипломат опублікувала на своїй сторінці в Twitter.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невиборні обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелям та іншим цивільним об'єктам", — пише Бріджіт Брінк.

За словами американської дипломатки, ракетні удари ЗС РФ по цивільній інфраструктурі України серед зими додають Україні та Сполученим Штатам рішучості.

"Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", — заявила Брінк.

Масований обстріл України напередодні Нового року

У суботу, 31 грудня, ЗС РФ випустили понад 20 крилатих ракет по території України. Внаслідок обстрілу завдали пошкоджень цивільним об'єктам у Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, від ракетної атаки постраждали будинки двох шкіл із Солом'янському районі столиці, і однієї – у Печерському. Також повідомляється про пошкодження будівлі дитячого садка у Солом'янському районі. За словами глави міста, на цих об'єктах обійшлося без жертв.

Загалом внаслідок обстрілу української столиці зазнали поранень 20 людей, 14 з яких госпіталізували. Також є інформація про одного загиблого.

Раніше ми писали про реакцію міжнародної спільноти на масований ракетний обстріл України 29 грудня. Тоді посол США Бріджіт Брінк засудила дії РФ і висловила подяку українським силам ППО.

Фокус також повідомляв, що на обстріл 31 грудня відреагував президент України Володимир Зеленський. Головнокомандувач звернувся до росіян, заявивши, що Володимир Путін ховається за спинами своїх військовослужбовців.

Ще ми писали про реакцію Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо обстрілу ЗС РФ 31 грудня. За словами генерала, окупанти атакували переважно цивільні об'єкти.