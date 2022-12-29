"Росія хоче поневолення України": як світ відреагував на ракетні обстріли РФ

У посольстві США подякували українським силам ППО за майстерну роботу, а британська пані посол заявила, що Росія не хоче миру, натомість вона бажає поневолити Україну. У Франції наголосили, що дії РФ — це воєнний злочин.

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Після ранкового масованого ракетного обстрілу України міжнародне співтовариство засудило терористичні дії Росії. Так, пані посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс написала у своєму твітері, що Росія не хоче миру, а натомість бажає поневолення.

"РФ запустила ракети по Україні, зокрема, Києву та Львову. Постраждали мирні жителі. РФ відкидає мирний план президента України Володимира Зеленського. Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче поневолення України", — написала Сіммонс.

У посольстві Сполучених Штатів Америки в Києві засудили черговий акт російського терору проти України та подякували нашим силам ППО за майстерню роботу. Про це повідомили у пресслужбі посольства.

"Кремль продовжує свою кампанію масових ракетних атак, жорстоко використовуючи холод і темряву проти України. Сім'ї знову мерзнуть, оскільки критично важлива інфраструктура й інші об'єкти по всій країні зазнають атак. Дякую за майстерність української ППО — Україна переможе!" — йдеться у повідомленні.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна наголосила, що дії Росії є воєнним злочином. Про це вона написала у своєму твітері.

"Сьогодні вранці Росія продовжує свою кампанію систематичних ударів по цивільній інфраструктурі із застосуванням понад 100 ракет. Кожна з цих дій проти цивільних осіб є воєнним злочином відповідно до міжнародного права", — заявила Колонна.

На масований ракетний обстріл інфраструктури України відреагувала президентка Республіки Молдова Мая Санду. Глава держави наголосила, що Росія вирішила атакувати Україну напередодні Нового року, коли люди мають бути зі своїми близькими.

"Атаки на українську цивільну інфраструктуру продовжуються напередодні Нового року, оскільки Росія завдає чергового масованого ракетного удару по Україні. Ми рішуче засуджуємо ці нещадні напади на українських громадян. Люди повинні бути поряд зі своїми близькими і не ховатися в укриттях від ракет", — зазначила Санду.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що на тлі російського ракетного обстрілу зараз жодна країна не може прикриватися "нейтральністю".

"Не може бути "нейтралітету" перед обличчям таких масових воєнних злочинів. Прикидатися "нейтральним" рівносильно тому, щоб стати на бік Росії", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, ЗС РФ масово обстріляли територію України. Унаслідок чого в Києві пошкоджено приватні будинки, а у Львові, Харкові й Одесі пролунали вибухи.

Пізніше Генштаб ЗСУ повідомив, що сили ППО збили 54 із 69 запущених по Україні ракет. У військовому командуванні уточнили, що ЗС РФ запускали крилаті ракети морського та повітряного базування із зенітними ракетами до ЗРК С-300 по об'єктах енергетичної інфраструктури країни.

Міністр енергетики Герман Галущенко, зі свого боку, розповів, що внаслідок масованого обстрілу пошкоджено об'єкти генерації та електромережі в Україні.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Росія готувалася до масованого обстрілу два тижні. На його думку, Кремль хотів залишити українців без світла напередодні новорічних свят.