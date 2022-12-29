"Россия хочет порабощения Украины": как мир отреагировал на ракетные обстрелы РФ

В посольстве США поблагодарили украинские силы ПВО за искусную работу, а британский посол заявила, что Россия не хочет мира, вместо этого она желает поработить Украину. Во Франции подчеркнули, что действия РФ — это военное преступление.

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После утреннего массированного ракетного обстрела Украины международное сообщество осудило террористические действия России. Так, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в своем Твиттере, что Россия не хочет мира, а вместо этого желает порабощения.

"РФ запустила ракеты по Украине, в частности, Киеву и Львову. Пострадали мирные жители. РФ отвергает мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Россия не хочет мира с Украиной. Россия хочет порабощения Украины", — написала Симмонс.

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Киеве осудили очередной акт российского террора против Украины и поблагодарили наши силы ПВО за мастерскую работу. Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

"Кремль продолжает свою кампанию массовых ракетных атак, жестоко используя холод и тьму против Украины. Семьи снова мерзнут, поскольку критически важная инфраструктура и другие объекты по всей стране подвергаются атакам. Спасибо за мастерство украинской ПВО – Украина победит!", — говорится в сообщении.

Глава МИД Франции Катрин Колонна подчеркнула, что действия России являются военным преступлением. Об этом она написала в своем Твиттере.

"Сегодня утром Россия продолжает свою кампанию систематических ударов по гражданской инфраструктуре с применением более 100 ракет. Каждое из этих действий против гражданских лиц является военным преступлением в соответствии с международным правом", — заявила Колонна.

На массированный ракетный обстрел инфраструктуры Украины также отреагировала президент Республики Молдова Майа Санду. Глава государства подчеркнула, что Россия решила атаковать Украину в канун Нового года, когда люди должны быть со своими близкими.

"Атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру продолжаются в канун Нового года, поскольку Россия наносит очередной массированный ракетный удар по Украине. Мы решительно осуждаем эти беспощадные нападения на украинских граждан. Люди должны быть рядом со своими близкими и не прятаться в укрытиях от ракет", — отметила Санду.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне российского ракетного обстрела сейчас ни одна страна не может прикрываться "нейтральностью".

"Не может быть "нейтралитета" перед лицом таких массовых военных преступлений. Притворяться "нейтральным" равносильно тому, чтобы встать на сторону России", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, в четверг, 29 декабря, ВС РФ массированно обстреляли территорию Украины. В результате в Киеве повреждены частные дома, а во Львове, Харькове и Одессе прозвучали взрывы.

Позже Генштаб ВСУ сообщил, что силы ПВО сбили 54 из 69 запущенных по Украине ракет. В военном командовании уточнили, что ВС РФ запускали крылатые ракеты морского и воздушного базирования с зенитными ракетами к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры страны.

Министр энергетики Герман Галущенко, в свою очередь, рассказал, что в результате массированного обстрела повреждены объекты генерации и электросети в Украине.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Россия готовилась к массированному обстрелу две недели. По его мнению, Кремль хотел оставить украинцев без света в преддверии новогодних праздников.