"Усиливают нашу решимость" в США отреагировали на массированный обстрел Украины

Американский посол в Украине Бриджит Бринк назвала неизбирательные атаки по украинским городам "особенно ужасными" в зимнее время года.

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Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк прокомментировала массированный ракетный удар Вооруженных сил Российской Федерации по украинским городам в преддверье Нового года. Соответствующе сообщение дипломат опубликовала на своей странице в Twitter.

"Уже в третий раз на этой праздничной неделе Россия совершила неизбирательные обстрелы украинцев, нанося удары по домам, гостиницам и другим гражданским объектам", — пишет Бриджит Бринк.

По словам американского дипломата, ракетные удары ВС РФ по гражданской инфраструктуре Украины посреди зимы добавляют Украине и Соединенным Штатам решимости.

"Эти атаки, особенно ужасные в это время года, лишь усиливают решимость как отважных украинцев, так и нашу", — заявила Бринк.

Массированный обстрел Украины накануне Нового года

В субботу, 31 декабря ВС РФ выпустили более 20 крылатых ракет по территории Украины. В результате обстрела были нанесены повреждения гражданским объектам в Киеве, Хмельницком, Николаеве и Запорожье.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, от ракетной атаки пострадали здания двух школ с Соломенском районе столицы, и одной – в Печерском. Также сообщается о повреждении здания детского сада в Соломенском районе. По словам главы города, на данных объектах обошлось без жертв.

Всего в результате обстрела украинской столицы получили ранения 20 людей, 14 из которых были госпитализированы. Также есть информация об одном погибшем.

Ранее мы писали о реакции международного сообщества на массированный ракетный обстрел Украины 29 декабря. Тогда посол США Бриджит Бринк осудила действия РФ и выразила благодарность украинским силам ПВО.

Фокус также сообщал о том, что на обстрел 31 декабря отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Главнокомандующий обратился к россиянам, заявив, что Владимир Путин прячется за спинами своих военнослужащих.

Еще мы писали о реакции главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного относительно обстрела ВС РФ 31 декабря. По слова генерала, оккупанты атаковали преимущественно гражданские объекты.