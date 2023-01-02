Война в Украине и другие вызовы: Байден рассказал о коалиции для решения глобальных проблем

Американские СМИ пишут, что Байден смог сплотить политиков для поддержки Украины в войне против РФ. Предполагается, что он снова будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над созданием глобальной коалиции для решения самый серьезных проблем мира, в том числе и войны России с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США в Twitter.

"В этот момент глобальных вызовов — от глобальной инфляции до климатического кризиса и жестокой войны России против Украины — мы собираем максимально широкую коалицию партнеров для достижения результатов", — заявил политик.

Кроме того, по мнению Байдена, миру нужно объединиться, чтобы решить самые насущные проблемы XXI века.

"Это требует скоординированных, многосторонних действий", — сказал он.

Отметим, что ранее издание Politico сообщало, что Байдену удалось сплотить американских политиков для поддержки Украины в войне против агрессии со стороны РФ. При этом его окружение считает, что существует сильная и растущая вероятность того, что он снова будет баллотироваться в президенты США. Объявление об этом, возможно, будет сделано в середине февраля этого года.

"Война стала важным испытанием руководящего принципа Байдена: этот век будет битвой между демократиями и автократиями, и свободный мир победит, если докажет, что может принести пользу своему народу", — сказано в материале.

Ранее Фокус писал, что в США отреагировали на заявления о сближении РФ и Китая. В Госдепе США отметили, что Штаты предупредили Китай о последствиях, если сотрудничество с Россией выйдет на уровень военной помощи.

Еще напомним, что в США отреагировали на массированный обстрел Украины. Американский посол в Украине Бриджит Бринк назвала неизбирательные атаки по украинским городам "особенно ужасными" в зимнее время года.

Также сообщалось, что СМИ заявили, что в США обсуждают передачу Украине БМП M2 Bradley. По словам экс-аналитика Белого дома по вопросам оборонного бюджета Марка Канкиана, боевые машины пехоты Bradley значительно расширят наземные боевые возможности ВСУ.