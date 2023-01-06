"Война в критической точке": США должны сделать все возможное для помощи Киеву, — Байден

По словам американского президента, Российская Федерация даже не собирается "тормозить". Кремль действует все теми же варварскими методами, что и год назад, подчеркнул глава Белого дома.

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Соединенные Штаты должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине справиться с военной агрессией Российской Федерации. Об этом президент Джо Байден заявил на заседании Кабинета США, передает его слова журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Якобс.

"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", — обратился глава Белого дома к американскому правительству.

Президент отметил, что Москва даже не пытается тормозить.

По словам Байдена, действия России все такие же варварские, какими были и до этого.

"Действия, которые они [россияне] предпринимают, такие же варварские, как и год назад", — подчеркнул он.

Напомним, 4 января спикер администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что справедливые условия мира и окончания войны с Россией должны включать в себя полный суверенитет и территориальную целостность Украины. В Штатах с трудом воспринимают слова Москвы о стремлении к серьезной дипломатии, отметила она.

2 января президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон работает над созданием глобальной коалиции для решения самых серьезных проблем мира, в том числе и войны России с Украиной.