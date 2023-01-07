490 бійців і 2 танки: Генштаб ЗСУ озвучив свіжі втрати окупантів РФ (інфографіка)

За даними нашого оборонного відомства, крім особового складу, ЗСУ також знищили одну БМП, 3 артилерійські системи та 2 засоби ППО.

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Генштаб ЗСУ опублікував нові дані про втрати ЗС РФ. Виявилося, що минулої доби українські військові ліквідували ще 490 окупантів, 2 танки, 3 артилерійські системи. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Станом на 7 січня 2023 року українські військові ліквідували майже 111 тисяч ЗС РФ.

[ + – ] Втрати ЗС РФ зростають

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.01.23 орієнтовно склали:

"Особового складу — близько 110 740 (+490) осіб ліквідовано", — уточнили в Генштабі.

Також за минулу добу українським військовим вдалося знищити два ворожі танки — тепер їх 3066 — і три артилерійські системи, тепер у росіян їх менше на 2062 одиниці.

Також було знищено бойову броньовану машину: всього з початку війни їх було знищено 6125 одиниць; і одну одиницю автомобільної техніки — їх із лютого минулого року, за попередніми підрахунками, українські військові знищили 4798 одиниць.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства оборони України Олексій Резніков поділився статистикою про залишки ракет у Російській Федерації. Згідно з його даними, у РФ залишилося 11% балістичних ракет "Іскандер" і 9% "Калібрів". Але російські окупанти ще мають значну кількість крилатих "Іскандерів" (44%) і С-300 (83%).

А в ГУР Міноборони України стверджують, що в Кремлі планують провести нову хвилю мобілізації та призвати в лави ЗС РФ 500 000 військовослужбовців на додаток до 300 000, яких мобілізували в жовтні.

Про це раніше повідомляли й інші джерела, зокрема й закордонні. У Кремлі на цю тему нічого не кажуть. Українські та західні розвідники зазначають, що нова хвиля мобілізації в РФ розпочнеться із середини січня, коли закінчаться новорічні свята, до яких у Росії ставляться дуже трепетно.