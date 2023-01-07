490 бойцов и 2 танка: Генштаб ВСУ озвучил свежие потери оккупантов РФ (инфографика)

Согласно данным нашего оборонного ведомства, помимо личного состава ВСУ также уничтожили одну БМП, 3 артиллерийские системы и 2 средства ПВО.

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Генштаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях ВС РФ. Оказалось, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 490 оккупантов, 2 танка, 3 артиллерийские системы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По состоянию на 7 января 2023 года украинские военные ликвидировали почти 111 тысяч ВС РФ.

[ + – ] Потери ВС РФ растут

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.01.23 ориентировочно составили:

Личного состава ‒ около 110740 (+490) человек ликвидировано, — уточнили в Генштабе.

Также за минувшие сутки украинским военным удалось уничтожить два вражеских танка – теперь их 3066 и три артиллерийские системы – теперь у россиян их меньше на 2062 единицы.

Также была уничтожена боевая бронированная машина: всего с начала войны их было уничтожено 6125 единиц; и одна единица автомобильной техники – их с февраля прошлого года, по предварительным подсчетам, украинские военные уничтожили – 4798 единиц.

Напомним, ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников поделился статистикой об остатках ракет у Российской Федерации. Согласно его данным, у РФ осталось 11% баллистических ракет "Искандер" и 9% "Калибров". Но у российских оккупантов еще есть значительное количество крылатых "Искандеров" (44%) и С-300 (83%).

А в ГУР Минобороны Украины утверждают, что в Кремле планируют провести новую волну мобилизации и призвать в ряды ВС РФ 500 000 военнослужащих в дополнение к 300 000, которых мобилизовали в октябре.

Об этом ранее сообщали и другие источники, в том числе и зарубежные. В Кремле на эту тему не говорят. Украинские и западные разведчики отмечают, что новая волна мобилизации в РФ начнется с середины января, когда закончатся новогодние праздники, к которым в России относятся очень трепетно.