Сенатор США порівняв війну в Україні з Першою світовою після візиту до Києва

Ангус Кінг вважає, що зупинення військової допомоги для України призведе до катастрофічних наслідків. Наразі бойові дії він назвав "окопною війною", новий пакет із бронетехнікою має допомогти змінити ситуацію.

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Бій в Україні є "окопною війною", схожою на Першу світову. Про це заявив сенатор США Ангус Кінг в ефірі CBS.

Американський політик відвідав Україну в перші дні січня 2023 року. Після повернення до Сполучених Штатів він заявив, що якщо припинити допомогу українській стороні, ситуація обернеться катастрофою.

"Це майже Перша світова війна. Це жахливо. По суті ситуація схожа на окопну війну", — заявив Кінг.

Для розуміння ситуації Кінг переніс ситуацію на Штати. Для американців це виглядає так: східне узбережжя від штату Мен до Флориди, потім на захід до Х'юстона, штат Техас, окуповане іноземною державою. Так, він відреагував на заклики деяких республіканців зменшити фінансування, цього не можна допустити.

Також сенатор додав, що нинішні постачання бронетехніки та ПРО Patriot для України покликані вирішити проблему "окопної війни". Тому США мають продовжувати фінансувати Україну заради власних цінностей та особистих інтересів.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Кінг висловив упевненість у тому, що всі виділені кошти йдуть за призначенням. Рівень підзвітності приємно вразив сенатора.

Нагадаємо, 6 січня голова ОП Андрій Єрмак провів брифінг із сенаторами США Джеком Рідом та Ангусом Кінгом. Чиновник заявив, що РФ концентрує угруповання щодо нового наступу.

5 січня у Пентагоні повідомили, що Україна отримає 50 БМП Bradley, а також сотні інших видів броньовиків та MRAP.