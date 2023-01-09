Сенатор США сравнил войну в Украине с Первой мировой после визита в Киев

Ангус Кинг считает, что остановка военной помощи для Украины приведет к катастрофическим последствиям. Сейчас боевые действия он назвал "окопной войной", новый пакет с бронетехникой должен помочь изменить ситуацию.

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Сражение в Украине представляет собой "окопную войну", похожую на Первую мировую. Об этом заявил сенатор США Ангус Кинг в эфире CBS.

Американский политик посетил Украину в первые дни января 2023 года. По возвращению в Соединенные Штаты он заявил, что если прекратить помощь украинской стороне, то ситуация обернется катастрофой.

"Это почти Первая мировая война. Это ужасно. По сути, ситуация похожа на окопную войну", — заявил Кинг.

Для понимания ситуации Кинг перенес ситуацию на Штаты. Для американцев это выглядит так: восточное побережье от штата Мэн до Флориды, а затем на запад до Хьюстона, штат Техас, оккупировано иностранной державой. Таким образом он отреагировал на призывы некоторых республиканцев уменьшить финансирование, этого нельзя допустить.

Также сенатор добавил, что нынешние поставки бронетехники и ПРО Patriot для Украины призваны решить проблему "окопной войны". Поэтому США должны продолжать финансировать Украину ради собственных ценностей и личных интересов.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Кинг выразил уверенность в том, что все выделенные средства идут по назначению. Уровень подотчетности приятно впечатлил сенатора.

Напомним, 6 января глава ОП Андрей Ермак провел брифинг с сенаторами США Джеком Ридом и Ангусом Кингом. Чиновник заявил, что РФ концентрирует группировку для проведения нового наступления.

5 января в Пентагоне сообщили, что Украина получит 50 БМП Bradley, а также сотни других видов броневиков и MRAP.