Із заводу на фронт: канадські ББМ LAV II ACSV Super Bison помічені в Україні (відео)

У середині літа прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував постачання 39 бойових броньованих машин. Їх мали надати ще наприкінці листопада, і зараз з'явилися перші підтвердження цього.

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У мережі опублікували перші фотографії канадських БТР LAV II ACSV Super Bison, які виготовлялися для потреб ЗСУ. Про це повідомляє портал Military.

Загалом українська армія мала отримати 39 бойових броньованих машин LAV II ACSV Super Bison. Усі вони мали надійти до ЗСУ до кінця листопада. 28 жовтня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що броньовики вже почали надходити в Україну.

Спочатку машини замовлялися для канадської армії, проте уряд ухвалив рішення передати їх для ЗСУ. LAV ACSV Super Bison нещодавно був помічений на одному з напрямків в Україні. Ймовірно, машини вже не лише надійшли на озброєння, а й використовують на фронті.

Зазначається, що ЗСУ отримали не лише ББМи, а й пакет технічної підтримки від виробника General Dynamics Land Systems-Canada.

Міноборони Канади замовило 360 машин Super Bison у восьми варіантах:

бойова броньована машина

санітарна

командирська

станція РЕБ

інженерна

технічна

мобільна майстерня

евакуаційна

[ + – ] Канада гартувала 360 ББМів у різних виконаннях

Надані Україні 39 машин будуть дозамовлені для армії Канади.

Нагадаємо, 1 липня ЗМІ повідомляли, що Канада передасть Україні 39 легких БТРів LAV II ACSV разом із запчастинами.

4 січня в мережі показали унікальний БТР-4МВ1 ізсередини. Машина існує в єдиному екземплярі.