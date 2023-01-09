С завода на фронт: канадские ББМ LAV ACSV Super Bison замечены в Украине (видео)

В середине лета премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал поставку 39 боевых бронированных машин. Их должны были поставить еще в конце ноября, и сейчас появились тому первые подтверждения.

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В сети опубликовали первые фотографии канадских БТР LAV II ACSV Super Bison, которые производились для нужд ВСУ. Об этом сообщает портал Military.

Всего украинская армия должна была получить 39 боевых бронированных машин LAV II ACSV. Все они должны были поступить в ВСУ до конца ноября. 28 октября премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что броневики уже начали поступать в Украину.

Первоначально машины заказывались для канадской армии, однако правительство приняло решение передать их в ВСУ. LAV ACSV Super Bison недавно был замечен на одном из направлений в Украине. Вероятно, машины уже не только поступили на вооружение, но и используется на фронте.

Отмечается, что ВСУ получили не только ББМы, но и пакет технической поддержки от производителя General Dynamics Land Systems-Canada.

Минобороны Канады заказало 360 машин Super Bison в восьми вариантах:

боевая бронированная машина

санитарный

командирский

станция РЭБ

инженерный

технический

мобильная мастерская

эвакуационная

[ + – ] Канада закала 360 ББМов в разных исполнениях

Поставленные Украине 39 машин будут дозаказаны для армии Канады.

Напомним, 1 июля СМИ сообщали, что Канада передаст Украине 39 легких БТРов LAV II ACSV вместе с запчастями.

4 января в сети показали уникальный БТР-4МВ1 изнутри. Машина существует в единственном экземпляре.