Слідом за дітьми: на Донбасі окупанти мобілізують людей з інвалідністю, — Сили спецоперацій

Загарбники для виконання норм, поставлених Кремлем, примусово мобілізують людей з інвалідністю, а також наркозалежних та представників криміналітету.

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Слідом за дітьми, яких зобов'язали ставати на військовий облік, окупанти на Донбасі почали мобілізувати до лав ЗС РФ людей з інвалідністю. Про це повідомляє Центр національного опору, який функціонує при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За даними відомства, на окупованих територіях продовжується мобілізація цивільного населення.

Так, загарбники на Донбасі оголосили заклик до лав ЗС РФ людей з інвалідністю, яких беруть на посади водіїв.

"Окупантам все важче знаходити чоловіків для мобілізації. Але кремлівське керівництво висуває норми, які необхідно виконати. Тому так звані військкомати мобілізують людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету. За інформацією нашого підпілля, на тимчасово окупованих територіях Донбасу примусово мобілізованих людей беруть на посади водіїв", — йдеться у повідомленні.

Центр нацопору також зазначає, що окупанти залучать мобілізованих жителів Донбасу у сухопутних підрозділах ЗС РФ, які беруть участь у штурмі позицій Сил оборони України. Відомство нагадує, що цивільні, які хочуть зберегти життя і не бажають чинити воєнних злочинів, мають можливість добровільно здатися в полон українським військовослужбовцям.

Декількома днями раніше Центр нацопору повідомляв, що окупанти на непідконтрольному Донбасі складають списки дітей для мобілізації. Українців, які народилися у 2005-2006 роках, зобов'язали ставати на військовий облік для подальшого призову до лав ЗС РФ.

На день раніше, 11 січня, у Державній думі РФ анонсували можливе підвищення призовного віку. У парламенті країни-агресора не виключають, що оновлену кампанію буде запущено навесні 2023 року, під час якої військкомати почнуть призивати громадян віком від 18 до 30 років.