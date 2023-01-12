Вслед за детьми: на Донбассе оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью, — Силы спецопераций

Захватчики для выполнения норм, поставленных Кремлем, принудительно мобилизируют людей с инвалидностью, а также наркозависимых и представителей криминалитета.

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Вслед за детьми, которых обязали становиться на воинский учет, оккупанты на Донбассе начали мобилизировать в ряды ВС РФ людей с инвалидностью. Об этом информирует Центр национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций ВСУ.

По данным ведомства, на оккупированных территориях продолжается мобилизация гражданского населения.

Так, захватчики на Донбассе объявили призыв в ряды ВС РФ людей с инвалидностью, которых берут на должности водителей.

"Оккупантам все труднее находить мужчина для мобилизации. Но кремлевское руководство выдвигает нормы, которые необходимо выполнить. Поэтому так называемые военкоматы мобилизуют людей с инвалидностью, наркозависимых и представителей криминалитета. По информации нашего подполья, на временно оккупированных территориях Донбасса принудительно мобилизуют людей с инвалидностью, которых берут на должности водителей", — говорится в сообщении.

Центр нацсопротивления также отмечает, что оккупанты задействуют мобилизованных жителей Донбасса в сухопутных подразделениях ВС РФ, которые участвуют в штурме позиций Сил обороны Украины. Ведомство напоминает, что у гражданских, которые хотят сохранить жизнь и не желают совершать военные преступления, есть возможность добровольно сдаться в плен украинским военнослужащим.

Несколькими днями ранее Центр нацсопротивления сообщал, что оккупанты на неподконтрольном Донбассе составляют списки детей для мобилизации. Украинцев, которые родились в 2005-2006 годах, обязали становиться на воинский учет для последующего призыва в ряды ВС РФ.

Днем ранее, 11 января, в Государственной думе РФ анонсировали возможное повышение призывного возраста. В парламенте страны-агрессора не исключают, что обновленная кампания будет запущена весной 2023 года, в ходе которой военкоматы начнут призывать граждан в возрасте от 18 до 30 лет.