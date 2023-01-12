З уламками і без відома лікарів: у РФ поранених солдатів відправляють воювати, — росЗМІ

За інформацією журналістів, російських солдатів відправляють до зони бойових дій із простріленими легенями, а також після перенесених тяжких захворювань.

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У Росії військовослужбовців із пораненнями відправляють до зони бойових дій в Україні. Про це пише російське медіа "Агентство" із посиланням на секретаря Спілки комітетів солдатських матерів Валентину Мельникову.

За інформацією Мельникової, російські командири відправляють воювати службовців відразу після госпіталю, минаючи при цьому медичну комісію, як цього вимагають закони РФ. В результаті на фронт прибувають солдати з осколками в кінцівках та простріленими легенями.

"Двом військовим, які два місяці лікувалися після тяжких поранень легень, командири заявили, що не направлять їх на комісію, а відправлять до зони бойових дій. Те саме сталося з кількома військовослужбовцями, які отримали осколкові поранення кінцівок, причому ці уламки не вилучені", — Повідомила Мельникова.

Також вона розповіла про випадки, коли в Україну повертали військових після лікування хворих на виразку й тих, хто ще до початку повномасштабного вторгнення переносив інфаркти та інсульти.

За твердженням солдатських матерів, нібито існує методичка Міноборони, за якою в результаті медичного огляду до військової служби придатні всі.

Нагадаємо, 12 січня в Генштабі повідомили, що росіяни вербують колишніх військових та працівників силових структур до приватних військових компаній у Криму. За інформацією командування, офіцерів у відставці запрошують у нові приватні військові кампанії "Щит" та "Русич".

Того ж дня, 12 січня, військова розвідка Міноборони Великобританії повідомила, що Росія після відступу з Херсона використовує елітні повітряно-десантні підрозділи у боях під Соледаром та Кремінною.