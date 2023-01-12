У Криму створюють дві ПВК: найманцям обіцяють, що вони не воюватимуть в Україні, — Генштаб

За інформацією командування, офіцерів у відставці запрошують у нові приватні військові кампанії "Щит" та "Русич". Раніше формування "Русич" було відоме як неонацистська ДШРГ у складі ЗС РФ.

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Росіяни вербують колишніх військових та працівників силових структур у приватні військові компанії у Криму. Про це у четвер, 12 січня, повідомили в Генштабі Збройних сил України.

Так, за даними командування, на окупованому півострові оголосили набір нових ПВК "Щит" і "Русич".

"Туди запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, у пріоритеті – офіцери", — повідомили у Генштабі.

Потенційним кандидатам обіцяють грошове забезпечення та кажуть, що вони не братимуть участі у бойових діях на території України.

Що відомо про формування "Русич"

Зазначимо, що раніше формування "Русич" було відоме як диверсійно-штурмова розвідувальна група (ДШРГ) у складі ЗС РФ. Учасники угруповання відомі своїми неонацистськими поглядами, зокрема їхній "глава" Олексій Мільчаков неодноразово позував із прапором Вермахту. ДШРГ "Русич" було помічено на Донбасі у 2014-2015 роках, там вони воювали на боці "Л/ДНР". Після повномасштабного вторгнення Росія знову "засвітилися" в Україні. У квітні минулого року у телеграм-каналах поширювали інформацію, що голова неонацистської групи Олексій Мільчаков отримав поранення у Луганській області.

[ + – ] Голова ДШРГ "Русич" Олексій Мільчаков

За даними Генеральної прокуратури, у липні 2017 року було відомо, що Олексій Мільчаков причетний до вбивства близько 40 українських військовослужбовців.

У вересні минулого року неонацистське формування у своєму телеграм-каналі опублікувало інструкцію з допиту та страти українських військовополонених.

Крім того, 11 грудня 2022 року The Guardian писав, що воєнізоване угруповання "Русич" попросило своїх членів надати розвіддані про прикордонні зміцнення та пересування військових у Латвії, Литві та Естонії, що викликало занепокоєння з приводу того, чи планують вкрай праві російські групи вторгнення до країн НАТО.

Нагадаємо, 11 січня політолог Микола Давидюк розповів Фокусу, що російська опозиція боїться розпаду Росії і хоче зберегти Крим не менше, ніж Путін.

Раніше, 9 січня, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що після встановлення вогневого контролю ЗСУ над Кримом російські військові та цивільні залишать територію півострова за лічені дні.

Також нагадаємо, що 6 січня українська розвідка попередила про те, що лідер РФ Володимир Путін планує використати територію Криму для організації ядерних провокацій.