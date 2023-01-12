В Крыму создают две ЧВК: наемникам обещают, что они не будут воевать в Украине, — Генштаб

По информации командования, отставных офицеров приглашают в новые частные военные кампании "Щит" и "Русич". Ранее формирование "Русич" было известно как неонацистская ДШРГ в составе ВС РФ.

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Россияне вербуют бывших военных и работников силовых структур в частные военные компании в Крыму. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Так, по данным командования, на оккупированном полуострове объявили набор в новые ЧВК "Щит" и "Русич".

"Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете – офицеры", — сообщили в Генштабе.

Потенциальным кандидатам обещают денежное довольствие и говорят, что они не будут участвовать в боевых действиях на территории Украины.

Что известно о формировании "Русич"

Отметим, что ранее формирование "Русич" было известно как диверсионно-штурмовая разведывательная группа (ДШРГ) в составе ВС РФ. Участники группировки известны своими неонацистскими взглядами, в частности их "главарь" Алексей Мильчаков неоднократно позировал с флагом Вермахта. ДШРГ "Русич" была замечена на Донбассе в 2014-2015 годах, там они воевали на стороне "Л/ДНР". После полномасштабного вторжения Россия они снова "засветились" в Украине. В апреле прошлого года в телеграм-каналах распространяли информацию, что глава неонацистской группы Алексей Мильчаков получил ранение в Луганской области.

[ + – ] Глава ДШРГ "Русич" Алексей Мильчаков

По данным Генеральной прокуратуры, в июле 2017 года было известно о том, что Алексей Мильчаков причастен к убийству около 40 украинских военнослужащих.

В сентябре прошлого года неонацистское формирование в своем телеграм-канале опубликовало инструкцию по допросу и казни украинских военнопленных.

Кроме того, 11 декабря 2022 года The Guardian писал, что военизированная группировка "Русич" попросила своих членов предоставить разведданные о пограничных укреплениях и передвижениях военных в Латвии, Литве и Эстонии, что вызвало обеспокоенность по поводу того, планируют ли крайне правые российские группы нападение на страны НАТО.

Напомним, 11 января политолог Николай Давидюк рассказал Фокусу, что российская оппозиция боится распада России и хочет сохранить Крым не меньше, чем Путин.

Ранее, 9 января, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что после установления огневого контроля ВСУ над Крымом российские военные и гражданские покинут территорию полуострова в считанные дни.

Также напомним, что 6 января украинская разведка предупредила о том, что лидер РФ Владимир Путин планирует использовать территорию Крыма для организации ядерных провокаций.