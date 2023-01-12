С осколками и без ведома врачей: в РФ раненых солдат отправляют воевать, — росСМИ

По информации журналистов, российских солдат оправляют в зону боевых действий с простреленными легкими, а также после перенесенных тяжелых заболеваний.

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В России военнослужащих с ранениями отправляют в зону боевых действий в Украине. Об этом пишет российское медиа "Агентство" со ссылкой на секретаря Союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову.

По информации Мельниковой, российские командиры отправляют воевать служащих сразу после госпиталя минуя при этом медицинскую комиссию, как этого требуют законы РФ. В результате на фронт прибывают солдаты с осколками в конечностях и простреленными легкими.

"Двум военным, которые два месяца лечились после тяжелых ранений легких, командиры заявили, что не направят их на комиссию, а пошлют в зону боевых действий. То же самое произошло с несколькими военнослужащими, которые получили осколочные ранения конечностей, причем эти осколки не извлечены", — сообщила Мельникова.

Также она рассказала о случаях, когда в Украину возвращали военных после лечения больных язвой и тех, кто еще до начала полномасштабного вторжения переносил инфаркты и инсульты.

По утверждению солдатских матерей, якобы существует методичка Минобороны, согласно которой в результате медицинского освидетельствования к военной службе годны все.

Напомним, 12 января в Генштабе сообщили, что россияне вербуют бывших военных и работников силовых структур в частные военные компании в Крыму. По информации командования, отставных офицеров приглашают в новые частные военные кампании "Щит" и "Русич".

В тот же день, 12 января, военная разведка Минобороны Великобритании сообщила, что Россия после отступления из Херсона использует элитные воздушно-десантные подразделения в боях под Соледаром и Кременной.