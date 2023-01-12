Хоче отримати майданчик, звідки атакуватиме влада РФ: Подоляк про Пригожина в Соледарі

Радник глави ОП назвав заяви власника "групи Вагнера" про захоплення Соледара "пропагандистською істерикою" та "нонсенсом".

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Власнику "групи Вагнера" Євгену Пригожину потрібне захоплення Соледара для того, щоб показати, що він вміє оперативно тактично воювати. Про це в четвер, 12 січня, розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Вікна".

За його словами, у Бахмуті ворог зовсім не просувається, а в Соледарі точаться складні бої, але окупанти не взяли місто всупереч повідомленням російських ЗМІ та самого Пригожина.

"Пропагандистська істерика: "Ми захопили Соледар", — яка триває вже кілька днів, це нонсенс", — заявив Подоляк.

Радник голови ОП наголосив, що в Міноборони РФ стверджують, що в Соледарі воюють частини повітряно-штурмового десанту. А Пригожин каже, що там лише його найманці. Подоляк переконаний, що Пригожину захоплення потрібне для того, щоб показати, що він керує бойовими діями краще, ніж російське командування.

"Вони зібрали все, що можна… Вони воюють за те, щоб отримати майданчик, звідки атакуватимуть верхівки російської влади як такої", — пояснив Подоляк.

Нагадаємо, за даними військової розвідки Міноборони Великобританії від 12 січня, Росія після відступу з Херсона використовує елітні повітряно-десантні підрозділи в боях під Соледаром і Кремінною.

Також 12 січня спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що все українське командування, включаючи головнокомандувача Валерія Залужного, вирішує, як зберегти особовий склад у Соледарі та завдати максимального удару по ворогові.

Також нагадаємо, 11 січня в Міноборони РФ заявили, що російські війська блокували Соледар із двох сторін і ведуть бої в самому місті. Так російське військове керівництво спростувало заяви Євгена Пригожина від 10 січня про те, що Соледар нібито захоплений.

На день раніше, 10 січня, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Пригожин використовує повідомлення про успіхи своїх найманців, щоб підняти їхній авторитет як ефективної бойової одиниці.