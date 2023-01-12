Хочет получить площадку, откуда будет атаковать власть РФ: Подоляк о Пригожине в Соледаре

Советник главы ОП назвал заявления владельца "группы Вагнера" о захвате Соледара "пропагандистской истерикой" и "нонсенсом".

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Владельцу "группы Вагнера" Евгению Пригожину нужен захват Соледара для того, чтобы показать, что он умеет оперативно тактически воевать. Об этом в четврег, 12 января, рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Вікна". .

По его словам, в Бахмуте враг совсем не продвигается, а в Соледаре ведутся сложные бои, но оккупанты не взяли город, вопреки сообщениям российских СМИ и самого Пригожина.

"Пропагандистская истерика: "Мы захватили Соледар", которая длится уже несколько дней, это нонсенс", — заявил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что в Минобороны РФ утверждают, что в Соледаре воюют части воздушно-штурмового десанта. А Пригожин говорит, что там только его наемники. Подоляк убежден, что Пригожину захват нужен для того, чтобы показать, что он руководит боевыми действиями лучше, чем российское командование.

"Они собрали все, что можно… Они воюют за то, чтобы получить площадку, откуда будут атаковать верхушки российских властей как таковых, — объяснил Подоляк.

Напомним, по данным военной разведки Минобороны Великобритании от 12 января, Россия после отступления из Херсона использует элитные воздушно-десантные подразделения в боях под Соледаром и Кременной.

Также 12 января спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что все украинское командование, включая главнокомандующего Валерия Залужного, решает, как сохранить личный состав в Соледаре и нанести максимальный удар по врагу.

Также напомним, 11 января в Минобороны РФ заявили, что российские войска блокировали Соледар с двух сторон и ведут бои в самом городе. Таким образом российское военное руководство опровергло заявления Евгения Пригожина от 10 января о том, что Соледар якобы захвачен.

Днем ранее, 10 января, аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что Пригожин использует сообщения об успехах своих наемников, чтобы поднять их авторитет как эффективной боевой единицы.