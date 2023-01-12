Якщо РФ кине на фронт 200 тисяч мобілізованих, Україна втратить 20 тисяч військових, — Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що ЗСУ зможуть впоратися з черговим російським резервом за 2-3 місяці. Однак цей період українській армії доведеться провести в обороні.

Related video

Якщо Російська Федерація перекине на поле бою усі 200 тисяч мобілізованих росіян, то Україна може втратити понад 20 тисяч своїх військових. Про це радник Офісу президента Олексій Арестович заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

За словами українського експерта, головна інтрига полягає в тому, як саме РФ використовуватиме свій резерв у 150-200 тис. мобілізованих.

Арестович припускає, що Росія має намір перекинути основний резерв призваних військовослужбовців у Донецьку та Луганську області. Військове командування також хоче частково спрямувати мобілізованих у Харківський і Запорізький регіони — на ті ділянки, де області межують з Донбасом. Це необхідно росіянам для того, щоб забезпечити фланги, каже він.

Водночас політик вважає, що якщо Росія одразу закине всі 200 тисяч осіб на територію України, то ЗСУ буде важко.

"Звичайно, якщо вони [росіяни] усі ці 200 тисяч притягнуть сюди [в Україну] і кинуть у бій, нам, м'яко кажучи, стане невесело", — коментує представник ОП.

У цьому випадку українським військовим доведеться сидіти в обороні щонайменше два місяці, вважає він.

"Чому? Тому що в них зараз на нашій території 210 тисяч. Плюс ще 200 тисяч. Можете собі уявити", — наголошує радник ОП.

При цьому Арестович не сумнівається, що українська армія зможе розгромити російських мобілізованих солдат. Проте вся річ у ціні, яку доведеться заплатити за це.

"Ціна буде страшною для нас. Я думаю, що ми, перш ніж убити та поранити ці 200 тисяч, втратимо самі десь 20-30 тисяч убитими та пораненими, може й більше", — пояснює він.

За словами експерта, впоратися з таким свіжим російським резервом Україна зможе за 2-3 місяці. Якщо за цей час Росія не встигне набрати чергові 200 тисяч солдат, Україна використовує виграний час для наступу, прогнозує експерт.

Нагадаємо, 11 січня радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти встановили вогневий контроль над трасою Бахмут — Соледар у Донецькій області. За його словами, околиці Соледара також знаходяться під контролем росіян.

12 січня Центр Разумкова опублікував результати свіжого соцопитування, згідно з яким українці визнали найпопулярнішим політиком президента Володимира Зеленського. Олексій Арестович опинився на третій сходинці рейтингу — він поступився Валерію Залужному, але обігнав Петра Порошенка.