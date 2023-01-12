Если РФ бросит на фронт 200 тысяч мобилизованных, Украина потеряет 20 тысяч военных, — Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что ВСУ смогут справиться с очередным российским резервом за 2-3 месяца. Однако этот период украинской армии придется провести в обороне.

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Если Российская Федерация перебросит на поле боя все 200 тысяч мобилизованных россиян, то Украина может потерять более 20 тысяч своих военных. Об этом советник Офиса президента Алексей Арестович заявил в интервью журналистке Олесе Бацман.

По словам украинского эксперта, главная интрига заключается в том, как именно РФ будет использовать свой резерв в 150-200 тыс. мобилизованных.

Арестович предполагает, что Россия намерена перебросить основной резерв призванных военнослужащих в Донецкую и Луганскую области. Военное командование также хочет частично направить мобилизованных в Харьковский и Запорожский регионы — на те участки, где области граничат с Донбассом. Это необходимо россиянам для того, чтобы обеспечить фланги, говорит он.

В то же время, политик считает, что если Россия сразу забросит все 200 тысяч человек на территорию Украины, то ВСУ придется тяжело.

"Конечно, если они [россияне] все эти 200 тысяч притащат сюда [в Украину] и бросят в бой, нам, мягко говоря, станет невесело", — комментирует представитель ОП.

В этом случае украинским военным придется сидеть в обороне не менее двух месяцев, считает он.

"Почему? Потому что у них сейчас на нашей территории 210 тысяч. Плюс еще 200 тысяч. Можете себе представить", — подчеркивает советник ОП.

При этом Арестович не сомневается в том, что украинская армия сможет разгромить российских мобилизованных солдат. Однако все дело в цене, которую придется заплатить за это.

"Цена будет страшной для нас. Я думаю, что мы, прежде чем убить и ранить эти 200 тысяч, потеряем сами где-то 20-30 тысяч убитыми и ранеными, может и больше", — объясняет он.

По словам эксперта, справиться с таким свежим российским резервом Украина сможет за 2-3 месяца. Если за это время Россия не успеет набрать очередные 200 тыс. солдат, Украина использует выигранное время для наступления, прогнозирует эксперт.

Напомним, 11 января советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты установили огневой контроль над трассой Бахмут – Соледар в Донецкой области. По его словам, окрестности Соледара также находятся под контролем россиян.

12 января Центр Разумкова опубликовал результаты свежего соцопроса, согласно которому украинцы признали самым популярным политиком президента Владимира Зеленского. Алексей Арестович оказался на третьей строчке рейтинга — он уступил Валерию Залужному, но обогнал Петра Порошенко.