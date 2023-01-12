МАГАТЕ розмістить своїх спостерігачів майже на всіх атомних станціях України, — WSJ

Інспекторів також відправлять до Чорнобиля — місця найбільшої у світі ядерної катастрофи 1986 року, де й досі зберігаються небезпечні радіоактивні матеріали.

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МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх чинних українських атомних електростанціях, окрім окупованої ЗС РФ Запорізької АЕС. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, інспектори прибудуть в Україну одночасно з головою агентства Рафаелем Гроссі.

У МАГАТЕ вважають, що це значно розширить їх функції на ядерних об'єктах України після кількох місяців атак ЗС РФ та на тлі загрози поновлення російського наступу. Також агентство сподівається підвищити свою роль у першому конфлікті в історії, під час якого відбувалися захоплення та окупація ядерних об'єктів.

За словами західних дипломатів, з якими поговорили журналісти видання, Гроссі планує розмістити двох чи трьох інспекторів на Південноукраїнській, Рівненській і Хмельницькій електростанціях.

Інспектори також вирушать до Чорнобиля — місця найбільшої у світі ядерної катастрофи 1986 року, яке було окуповано російськими військовими протягом 36 днів, і де й досі зберігаються небезпечні радіоактивні відходи.

Нагадаємо, 13 грудня 2022 року стало відомо, що МАГАТЕ відправить технічні місії на всі АЕС України. Метою цих місій є гарантування безпеки роботи станцій, а також фіксування можливих обстрілів із боку ЗС РФ.

Крім того, наприкінці грудня 2022 року глава МАГАТЕ заявив про те, що організація має намір розгорнути свої місії на всіх ядерних об'єктах України. Делегації планували відправити на Хмельницьку, Рівненську, Південноукраїнську атомні електростанції, а також у Чорнобильську Зону відчуження.