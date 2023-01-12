МАГАТЭ разместит своих наблюдателей почти на всех атомных станциях Украины, — WSJ

Инспекторов также отправят в Чернобыль — место крупнейшей в мире ядерной катастрофы 1986 года, где до сих пор хранятся опасные радиоактивные материалы.

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МАГАТЭ намерено разместить своих инспекторов на всех действующих украинских атомных электростанциях, кроме оккупированной ВС РФ Запорожской АЭС. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, инспекторы прибудут в Украину одновременно с главой агентства Рафаэлем Гросси.

В МАГАТЭ считают, что это значительно расширит их функции на ядерных объектах Украины после нескольких месяцев атак ВС РФ и на фоне угрозы возобновления российского наступления. Также агентство надеется повысить свою роль в первом конфликте в истории, в ходе которого происходили захват и оккупация ядерных объектов.

По словам западных дипломатов, с которыми поговорили журналисты издания, Гросси планирует разместить двух или трех инспекторов на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой электростанциях.

Инспекторы также отправятся в Чернобыль — место крупнейшей в мире ядерной катастрофы 1986 года, которое было оккупировано российскими военными в течение 36 дней, и где до сих пор хранятся опасные радиоактивные отходы.

Напомним, 13 декабря 2022 года стало известно, что МАГАТЭ направит технические миссии на все АЭС Украины. Целью этих миссий является обеспечение безопасности работы станций, а также фиксирование возможных обстрелов со стороны ВС РФ.

Кроме того, в конце декабря 2022 года глава МАГАТЭ заявил о том, что организация собирается развернуть свои миссии на всех ядерных объектах Украины. Делегации планировали направить на Хмельницкую, Ровенскую, Южно-Украинскую атомные электростанции, а также в Чернобыльскую Зону отчуждения.