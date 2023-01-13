Біля Кремінної окупанти видають себе за українських військових, — Луганська ОВА

За даними військової адміністрації, щоб відрізнити свої підрозділи від українських, росіяни використовують червоні, білі чи сині стрічки на ногах.

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Росіяни готують провокації біля Кремінної. Про це у п'ятницю, 13 січня, повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, ворог може готувати провокації під прапором України для дискредитації ЗСУ. При цьому відомі нещодавні випадки, коли штурмові загони ЗС РФ використали український піксель, щоб заплутати українських військових.

Щоб відрізнити себе від ЗСУ, окупанти використовують червоні, білі чи сині стрічки на ногах.

Водночас, як повідомив 13 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, росіяни продовжують перекидати більше солдат на напрям Сватово-Кремінна, проте успіхів в окупантів на цій ділянці фронту немає.

"Будинки в селах, які займали "орки" вздовж лінії фронту, вже майже порожні, всіх відправляють воювати. Р*шисти "просідають" на цьому напрямку і зариваються в "нори", — заявив Гайдай.

Глава Луганської ОВА також додав, що на напрямі Сватово-Кремінна Збройні сили України просуваються вперед.

Нагадаємо, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 10 грудня, ЗСУ успішно відбили атаки на Стельмахівку, що за 15 км на північний захід від Сватового.

Нагадаємо, 5 січня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що Збройні сили України закріпили свої позиції в Білогорівці Луганської області, а з боку Харківського напрямку крок за кроком звільняють територію.

Раніше, 3 січня, голова Луганської ОВА розповів, що ЗСУ виходять на трасу між Кремінною та Сватовим. За його словами, автомобільне сполучення перебуває під вогневим контролем армії України.