Возле Кременной оккупанты выдают себя за украинских военных, — Луганская ОВА

По данным военной администрации, чтобы отличить свои подразделения от украинских, россияне используют красные, белые или синие ленты на ногах.

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Россияне готовят провокации возле Кременной. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает Луганская областная военная администрация.

По данным ОВА, враг может готовить провокации под флагом Украины для дискредитации ВСУ. При этом известны недавние случаи, когда штурмовые отряды ВС РФ использовали украинский пиксель, чтобы запутать украинских военных.

Чтобы отличить себя от ВСУ, оккупанты используют красные, белые или синие ленты на ногах.

Вместе с тем, как сообщил 13 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, россияне продолжают перебрасывать больше солдатов на направление Сватово-Кременная, однако успехов у оккупантов на этом участке фронта нет.

"Дома в селах, которые занимали "орки" вдоль линии фронта, уже почти пусты, всех отправляют воевать. Р*шисты "проседают" на этом направлении и зарываются в "норы", — заявил Гайдай.

Глава Луганской ОВА также добавил, что на направлении Савтово-Кременная Вооруженные силы Украины продвигаются вперед.

Напомним, согласно отчету Института изучения войны (ISW) от 10 декабря, ВСУ успешно отразили атаки на Стельмаховку, что в 15 км к северо-западу от Сватово.

Напомним, 5 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что Вооруженные силы Украины закрепили свои позиции в Белогоровке Луганской области, а со стороны Харьковского направления шаг за шагом освобождают территорию.

Ранее, 3 января, глава Луганской ОВА рассказал, что ВСУ выходят на трассу между Кременной и Сватово. По его словам, автомобильное сообщение находится под огневым контролем армии Украины.