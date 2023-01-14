"І так буде далі": Єрмак заявив, що Україна вже почала отримувати важку військову техніку

За словами Єрмака, західні партнери продовжать підтримувати Україну всіма можливими способами.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна вже отримує важку військову техніку. Про це він написав у себе в Telegram.

За його словами, співпраця із західними партнерами продовжується.

"І так буде й надалі, бо я знаю, що наші партнери й надалі підтримуватимуть нас усіма можливими способами", — написав голова ВП.

Крім того, Єрмак написав, що він провів зустріч із Державним секретарем Міністерства закордонних справ Естонії Йонатаном Всевіовим. Під час зустрічі політики обговорили події, що відбуваються на фронті, а також обороноздатність України.

"Ми торкнулися практичних аспектів реалізації Україною стратегічного курсу на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Скоординували позиції щодо подальшої підтримки цієї амбітної мети Естонією", — заявив він.

Крім того, Єрмак та Всевіов обговорили формулу миру, яку має намір запропонувати президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що в інтерв'ю французькому виданню Le Monde Єрмак заявив, що Соледар — це вулична "м'ясорубка", де жодна із сторін не контролює місто. За словами глави Офісу президента України, ЗСУ зіткнулися з російською "людською масою", яка безупинно атакує. ЗС РФ не шкодують життя своїх солдатів, намагаючись добитися захоплення міста.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що п'ять країн готові передати Україні танки Leopard. Глава українського МЗС відзначив пом'якшення позицій західних країн щодо постачання Києву озброєнь. За його словами, деякі представники не наважуються заявляти про свої плани, якщо на такий крок не піде Німеччина.

Раніше Фокус повідомляв, що до 2026 року військовий облік жінок в Україні залишиться добровільним. Таку заяву зробила Міноборона. За словами заступника міністра оборони України Ганни Маляр, на фронті перебуває близько 5 тисяч жінок і все за власним бажанням.