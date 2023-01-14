"И так будет дальше": Ермак заявил, что Украина уже начала получать тяжелую военную технику

По словам Ермака, западные партнеры продолжат поддерживать Украину всеми возможными способами.

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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина уже получает тяжелую военную технику. Об этом он написал у себя в Telegram.

По его словам, сотрудничество с западными партнерами продолжается.

"И так будет и дальше, потому что я знаю, что наши партнеры и дальше будут поддерживать нас всеми возможными способами", — написал глава ОП.

Кроме того, Ермак написал, что он провел встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных дел Эстонии Йонатаном Всевиовым. Во время встречи политики обсудили происходящие на фронте события, а также обороноспособность Украины.

"Мы затронули практические аспекты реализации Украиной стратегического курса на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО. Скоординировали позиции по дальнейшей поддержке этой амбициозной цели Эстонией", — заявил он.

Кроме того, Ермак и Всевиов обсудили формулу мира, которую собирается предложить президент Украины Владимир Зеленский.

Напомним, что в интервью французскому изданию Le Monde Ермак заявил, что Соледар — это уличная "мясорубка", где ни одна из сторон не контролирует город. По словам главы Офиса президента Украины, ВСУ столкнулись с российской "человеческой массой", которая безостановочно атакует. ВС РФ не щадят жизни своих солдат, пытаясь добиться захвата города.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пять стран готовы передать Украине танки Leopard. Глава украинского МИДа отметил смягчение позиций западных стран по вопросу поставок Киеву вооружений. По его словам, представители некоторых не решаются заявлять о своих планах, если на такой шаг не пойдет Германия.

Ранее Фокус сообщал, что до 2026 года воинский учет женщин в Украине останется добровольным. Такое заявление сделало Минобороны. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, на фронте находится порядка 5 тысяч женщин и все — по собственному желанию.