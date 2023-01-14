"Вже програла": Україна розповіла членам ООН, що потрібно для остаточної перемоги над РФ (відео)

За словами представника України, необхідно посилювати санкції проти Росії, щоби знищити її військову машину. Особливо це стосується найважливіших для Москви сфер економіки.

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Заступник міністра закордонних справ України Еміна Джапарова закликала країн-членів ООН підтримати формулу миру, яку пропонує президент Володимир Зеленський. За її словами, представник РФ є "посланцем зла". Про все це Джапарова заявила під час засідання Ради безпеки ООН з питань війни в Україні.

Як розповіла Джапарова, план, який ґрунтується на цілях та принципах ООН, має забезпечити безпеку у всіх її вимірах. За її словами, у кріслі постійного члена Ради безпеки знаходиться Василь Небензя — "посланник зла" від Російської Федерації.

Крім того, заступник глави МЗС України сказала, що необхідно посилювати санкції проти Росії, щоб знищити її військову машину. Щобільше, певні результати вже є, оскільки Москва відчуває нестачу боєприпасів та сучасних озброєнь.

"І хоча ми ще не перемогли, Росія вже програла", — сказала Джапарова.

За її словами, для остаточної перемоги над Росією потрібно посилити санкції у тих секторах економіки, які мають для Москви особливе значення. Наприклад, ембарго на нафту та газ. Також варто відключити усі російські банки від світової фінансової системи.

Крім того, як сказала Джапарова, не можна допустити, щоб країни, які допомагають Росії, уникнули відповідальності. Насамперед це стосується Білорусі та Ірану. Вона закликала ООН направити експертів для розслідування постачань Тегераном Москві дронів-камікадзе.

Також Джапарова зазначила, що загальна сума збитків, завданих громадянській та критичній інфраструктурі України, перевищує 127 млрд доларів.

[ + – ] Засідання Ради безпеки ООН

Нагадаємо, що раніше постпред РФ в ООН назвав безглуздою ідею трибуналу проти Росії. Василь Небензя заявив, що у нього немає часу коментувати пропозиції української сторони.

Ще Фокус повідомляв, що посол України в Туреччині Василь Боднар, що 24 лютого у США пройде "Саміт миру" з ініціативи Києва. Володимир Зеленський окреслив формулу досягнення миру ще на зустрічі "Великої двадцятки". Тепер ці кроки обговорять у Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН.