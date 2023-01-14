"Уже проиграла": Украина рассказала членам ООН, что нужно для окончательной победы над РФ (видео)

По словам представителя Украины, необходимо усиливать санкции против России, чтобы уничтожить ее военную машину. В особенности это касается важных для Москвы сфер экономики.

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Заместителя министра иностранных дел Украины Эмины Джапаровой призвала стран-членов ООН поддержать формулу мира, которую предлагает президент Владимир Зеленский. По ее словам, представитель РФ является "посланником зла". Обо всем этом Джапарова заявила во время заседания Совбеза ООН по войне в Украине.

Как рассказала Джапарова, план, который основан на целях и принципах ООН, должен обеспечить безопасность во всех ее измерениях. По ее словам, в кресле постоянного члена Совбеза находится Василий Небензя – "посланник зла" от Российской Федерации.

Кроме того, замглавы МИД Украины сказала, что необходимо усиливать санкции против России, чтобы уничтожить ее военную машину. Более того, определенные результаты уже есть, так как Москва чувствует нехватку боеприпасов и современных вооружений.

"И хотя мы еще не победили, Россия уже проиграла", — сказала Джапарова.

По ее словам, для окончательной победы над Россией нужно усилить санкции в тех секторах экономики, которые имеют для Москвы особое значение. К примеру, эмбарго на нефть и газ. Также стоит отключить все российские банки от мировой финансовой системы.

Кроме того, как сказала Джапарова, нельзя допустить, чтобы помогающие России страны ушли от ответственности. В первую очередь это касается Беларуси и Ирана. Она призвала ООН направить экспертов для расследования поставок Тегераном Москве дронов-камикадзе.

Также Джапарова отметила, что общая сумма ущерба, нанесенного гражданской и критической инфраструктуре Украины, превышает 127 млрд долларов.

[ + – ] Заседание Совбеза ООН

Напомним, что ранее постпред РФ в ООН назвал нелепой идею трибунала против России. Василий Небензя заявил, что у него "нет времени" комментировать предложения украинской стороны.

Еще Фокус сообщал, что посол Украины в Турции Василий Боднар, что 24 февраля в США пройдет "Саммит мира" по инициативе Киева. Владимир Зеленский обозначил формулу достижения мира еще на встрече "Большой двадцатки". Теперь эти шаги обсудят в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.