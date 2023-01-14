Пригожин показав найманця, який командує штурмом Соледара (відео)

Власник "групи Вагнера" продовжує стверджувати, що Соледар вже захоплено, тому він туди прибув для нагородження найманців.

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Власник "групи Вагнера" Євген Пригожин прибув на одну з позицій, щоб нагородити найманця, який керує штурмом Соледара на Донеччині. Про це повідомляється в репортажі РосЗМІ.

Пригожин заявив, що Соледар нібито захопили за два тижні, "взявши його в кліщі" та просуваючись окремими районами. Він прибув для нагородження командира штурму та інших найманців. Заявляється, що вони мають всі види озброєнь, починаючи від танків і БМП, закінчуючи авіацією. Власник "групи Вагнера" вважає, що його бійці одні з найбоєздатніших у світі. Цього вдалося досягти завдяки "дисципліні".

Додамо, що у Генеральному штабі України в публікації від 14 січня заявили, що Десантно-штурмові війська тримають удар і бої у Соледарі не вщухають ні на хвилину. Сили оборони демонструють найвищу координацію дій. У ранковому зведенні Генштабу також повідомляється, що бої у Соледарі продовжуються.

14 січня командир окремої тактичної групи аеророзвідки SARG "Птахи Мадяра" Роберт Бровді в ефірі "Радіо НВ" повідомив, що бої у Соледарі продовжуються. План окупантів — відрізати одну з ліній забезпечення Бахмута, а також взяти місто в "кліщі" з обох боків. Для цього їм потрібні сили на прорив багатоешелонованої оборони ЗСУ. Як стверджує військовий, у найманців та ЗС РФ недостатньо сил для прориву.

Нагадаємо, 14 січня "Мадяр" опублікував відео із прапором України на західних околицях Соледара. При цьому окупанти визнають, що у населеному пункті сконцентровано достатньо сил української армії.

13 січня боєць ЗСУ Петро "Стоун" Волощенко заявив, що "вагнерівці" потрапили у пастку у Соледарі. Проте саме місто не перебуває під контролем жодної зі сторін, тривають запеклі бої.