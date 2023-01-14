Пригожин показав найманця, який командує штурмом Соледара (відео)
Власник "групи Вагнера" продовжує стверджувати, що Соледар вже захоплено, тому він туди прибув для нагородження найманців.
Власник "групи Вагнера" Євген Пригожин прибув на одну з позицій, щоб нагородити найманця, який керує штурмом Соледара на Донеччині. Про це повідомляється в репортажі РосЗМІ.
Пригожин заявив, що Соледар нібито захопили за два тижні, "взявши його в кліщі" та просуваючись окремими районами. Він прибув для нагородження командира штурму та інших найманців. Заявляється, що вони мають всі види озброєнь, починаючи від танків і БМП, закінчуючи авіацією. Власник "групи Вагнера" вважає, що його бійці одні з найбоєздатніших у світі. Цього вдалося досягти завдяки "дисципліні".
Додамо, що у Генеральному штабі України в публікації від 14 січня заявили, що Десантно-штурмові війська тримають удар і бої у Соледарі не вщухають ні на хвилину. Сили оборони демонструють найвищу координацію дій. У ранковому зведенні Генштабу також повідомляється, що бої у Соледарі продовжуються.
14 січня командир окремої тактичної групи аеророзвідки SARG "Птахи Мадяра" Роберт Бровді в ефірі "Радіо НВ" повідомив, що бої у Соледарі продовжуються. План окупантів — відрізати одну з ліній забезпечення Бахмута, а також взяти місто в "кліщі" з обох боків. Для цього їм потрібні сили на прорив багатоешелонованої оборони ЗСУ. Як стверджує військовий, у найманців та ЗС РФ недостатньо сил для прориву.
Нагадаємо, 14 січня "Мадяр" опублікував відео із прапором України на західних околицях Соледара. При цьому окупанти визнають, що у населеному пункті сконцентровано достатньо сил української армії.
13 січня боєць ЗСУ Петро "Стоун" Волощенко заявив, що "вагнерівці" потрапили у пастку у Соледарі. Проте саме місто не перебуває під контролем жодної зі сторін, тривають запеклі бої.