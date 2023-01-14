Пригожин показал наемника, который командует штурмом Соледара (видео)

Владелец "группы Вагнера" продолжает утверждать, что Соледар уже захвачен, поэтому он туда прибыл для награждения наемников.

Related video

Владелец "группы Вагнера" Евгений Пригожин прибыл на одну из позиций, чтобы наградить наемника, который руководит штурмом Соледара в Донецкой области. Об этом сообщается в репортаже росСМИ.

Пригожин заявил, что Соледар якобы захватили за две недели, "взяв его в клещи" и продвигаясь по отдельным районам. Он прибыл для награждения командира штурма и других наемников. Заявляется, что у них есть все виды вооружений, начиная от танков и БМП, заканчивая авиацией. Владелец "группы Вагнера" считает, что его бойцы одни из самых боеспособных в мире. Этого удалось достичь благодаря "дисциплине".

Добавим, что в Генеральном штабе Украины в публикации от 14 января заявили, что Десантно-штурмовые войска держат удар и бои в Соледаре не утихают ни на минуту. Силы обороны демонстрируют высочайшую координацию действий. В утренней сводке Генштаба также сообщается, что бои в Соледаре продолжаются.

14 января командир отдельной тактической группы аэроразведки S.A.R.G. "Птицы Мадяра" Роберт Бровди в эфире "Радио НВ" сообщил, что бои в Соледаре продолжаются. План оккупантов — отрезать одну из линий обеспечения Бахмута, а также взять город в "клещи" с двух сторон. Для этого им нужны силы на прорыв многоэшелонированной обороны ВСУ. Как утверждает военный, у наемников и ВС РФ недостаточно сил для прорыва.

Напомним, 14 января "Мадяр" опубликовал видео с флагом Украины на западных окраинах Соледара. При этом оккупанты признают, что в населенном пункте сконцентрировано достаточно сил украинской армии.

13 января боец ВСУ Петр "Стоун" Волощенко заявил, что "вагнеровцы" попали в ловушку в Соледаре. Однако сам город не находится под контролем ни одной из сторон, идут ожесточенные бои.