Здатні змінювати хід війни: експерт пояснив важливість передавання західних танків Україні

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначає, що після відпрацювання артилерії в хід йде бронетехніка, тому Україна потребує її у великих кількостях.

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Передавання Україні важкої західної бронетехніки може змінити хід війни та дозволить розпочати контрнаступ. Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі для "РБК-Україна".

Захід вирішив посилювати Україну своєю бронетехнікою. США передасть БМП M2 Bradley, Франція ББМ AMX-10RC та броньовики Bastion, Німеччина — БМП Marder. На думку Мусієнка, бронетехніка, враховуючи танки Leopard та Challenger 2 здатна стати "game changer" у битві проти ЗС РФ.

"Це те, що може нам допомогти, посилити наші позиції та змінити хід війни", — вважає експерт.

Якщо з танками Leopard 2 ще є питання схвалення Німеччини, то з Challenger 2 вже все вирішено. Велика Британія передасть Україні 14 танків, з яких 4 відправлять одразу.

Для контрнаступальних дій, як зазначає Олександр Мусієнко, потрібно багато "броні". Після відпрацювання артилерії на територію вступає броньована техніка для зачистки. Тому її потрібно передавати у великій кількості.

Також у виданні наголошують, що БМП M2 Bradley — це машина для винищення танків. Екіпажі знищили не один Т-72 під час операції "Буря в пустелі".

Нагадаємо, 13 січня глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україні готові 5 країн передати танки Leopard 2. Потрібне лише схвалення Берліна.

15 січня Велика Британія анонсувала передавання Україні 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS-90.