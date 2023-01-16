Способны менять ход войны: эксперт объяснил важность передачи западных танков Украине

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечает, что после отработки артиллерии в ход идет бронетехника, поэтому Украина нуждается в ней в больших количествах.

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Передача Украине тяжелой западной бронетехники может поменять ход войны и позволит начать контрнаступление. Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии для "РБК-Украина".

Запад решил усиливать Украину своей бронетехникой. США передаст БМП M2 Bradley, Франция ББМ AMX-10RC и броневики Bastion, Германия — БМП Marder. По мнению Мусиенко, бронетехника, включая танки Leopard и Challenger 2 способна стать "game changer" в битве против ВС РФ.

"Это то, что может нам помочь, усилить наши позиции и изменить ход войны", — считает эксперт.

Если с танками Leopard 2 еще есть вопросы с одобрением Германии, то с Challenger 2 уже все решено. Великобритания передаст Украине 14 танков, из которых 4 оправят сразу.

Для контрнаступательных действий, как отмечает Александр Мусиенко, нужно много "брони". После отработки артиллерии на территорию выступает бронированная техника для зачистки. Поэтому ее нужно передавать в больших количествах.

Также в издании отмечают, что БМП M2 Bradley — это машина для истребления танков. Экипажи уничтожили ни один Т-72 в ходе операции "Буря в пустыне".

Напомним, 13 января глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине готовы 5 стран передать танки Leopard 2. Нужно только одобрение Берлина.

15 января Великобритания анонсировала передачу Украине 14 танков challenger 2 и 30 САУ AS-90.