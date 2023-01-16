Можуть бути провокації РФ: киян закликали відмовитися від купань на Хрещення

Київські чиновники побоюються, що в день Водохреща можуть статися нові ракетні удари чи інші сплановані провокації, спрямовані на дестабілізацію ситуації в столиці.

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Киян наполегливо просять відмовитися від традиційних купань в ополонці на Водохреща, 19 січня. Про це повідомила пресслужба Київської міської ради в понеділок, 16 січня.

У зв'язку з тим, що в країні продовжує діяти воєнний стан, київська влада нагадала мешканцям і гостям столиці про важливість дотримання заходів безпеки й обмежень.

Також у КМДА людей попросили утриматися від проведення масових зборів і заходів у день Водохреща, 19 січня 2023 року. Чиновники побоюються, що традиційні в цей день купання в ополонці ЗС РФ можуть використовувати для нанесення ракетних ударів.

Крім того, за їхніми словами, у столиці зберігається небезпека провокацій.

"Проведення будь-яких масових заходів і зборів, зокрема релігійних, може бути використане країною-агресором або радикальними угрупованнями з метою здійснення провокацій щодо вірян і пересічних громадян для дестабілізації соціальної та релігійної ситуації в Києві", — йдеться в повідомленні чиновників.

Водночас, щоб уникнути травмувань та інших небезпечних ситуацій, місто організовує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях.

Нагадаємо, у неділю, 15 січня, у ЗСУ попередили українців про нову ракетну атаку ЗС РФ. Противник, за словами речниці Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, може атакувати Україну як крилатими ракетами, так і іранськими дронами-камікадзе.

Фокус також писав, що Генштаб ЗСУ попередив про нові ракетні удари по Україні. Військове командування закликало не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в найближчий день, оскільки Росія не відмовилася від планів залишити українців без тепла й електроенергії.