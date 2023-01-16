Могут быть провокации РФ: киевлян призвали отказаться от купаний на Крещение

Киевские чиновники опасаются, что в день Крещенья могут произойти новые ракетные удары или другие спланированные провокации, направленные на дестабилизацию ситуации в столице.

Related video

Киевлян настоятельно просят отказаться от традиционных купаний в проруби в Крещение, 19 января. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета в понедельник, 16 января.

В связи с тем, что в стране продолжает действовать военное положение, киевские власти напомнили жителям и гостям столицы о важности соблюдения мер безопасности и ограничений.

Также в КГГА людей попросили воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий в день Крещенья, 19 января 2023 года. Чиновники опасаются, что традиционные в этот день купания в проруби ВС РФ могут использовать для нанесения ракетный ударов.

Кроме того, по их словам, в столице сохраняется опасность провокаций.

"Проведение любых массовых мероприятий и собраний, в частности религиозных, может быть использовано страной-агрессором или радикальными группировками с целью совершения провокаций в отношении верующих и рядовых граждан дестабилизации социальной и религиозной ситуации в Киеве", — говорится в сообщении чиновников.

В то же время во избежание травмирования и других опасных ситуаций город организует дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях.

Напомним, в воскресенье, 15 января, в ВСУ предупредили украинцев о новой ракетной атаке ВС РФ. Противник, по словам спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, может атаковать Украину как крылатыми ракетами, так и иранскими дронами-камикадзе.

Фокус также писал, что Генштаб ВСУ предупредил о новых ракетных ударах по Украине. Военное командование призвало не игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшие дни, поскольку Россия не отказалась от планов оставить украинцев без тепла и электроэнергии.