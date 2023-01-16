РФ може зробити останній ривок на річницю повномасштабного вторгнення, — Данілов (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, призначення генерала Валерія Герасимова командувачем угрупуванням російських військ в Україні — це "останній дзвінок", який віщує нову наступальну операцію РФ.

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Командування ЗС РФ може зважитися на останній ривок у річницю повномасштабного вторгнення в Україну або у березні. Про це у понеділок, 16 січня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю телеканалу "Рада".

За словами Данілова, про таку підготовку свідчать кадрові перестановки у військовій верхівці РФ. Зокрема, призначення генерала Валерія Герасимова командувачем угрупуванням російських військ в Україні замість генерала Сергія Суровікіна.

"Я впевнений, що саме з цим пов'язані процеси, які сьогодні відбуваються зі зміною людей. Використовували "Вагнер", використовували кадировців. Зараз йде на заміну російська армія. Це дає нам привід вважати, що призначення Герасимова — це вже останній дзвінок". Після цього вже не буде на кого міняти", — зазначив Данілов.

За словами секретаря РНБО, "останній ривок" зроблять на річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого, або на початку весни. Він пов'язує це із любов'ю Росії до сакральних дат.

"Це може бути і на річницю. Для них ці роковини є чомусь сакральними. Це може бути і в березні. Ми маємо готуватися до таких подій щодня", — підсумував Данілов.

Нагадаємо, у звіті військової розвідки Міністерства оборони Великобританії від 12 січня сказано, що призначення начальника Генштабу Валерія Герасимова командувачем театру військових дій є показником все більшої серйозності ситуації, перед якою стоїть Росія, і чітким визнанням того, що кампанія не відповідає стратегічним цілям Росії.

12 січня Олексій Данілов заявив, що затяжна війна не вигідна для РФ, оскільки всередині країни накопичуються проблеми. Крім того, до 24 лютого в Кремлі хотіли б показати суспільству якісь досягнення у військовому плані.