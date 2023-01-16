РФ может совершить последний рывок на годовщину полномасштабного вторжения, — Данилов (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, назначение генерала Валерия Герасимова командующим группировкой российских войск в Украине — это "последний звонок", который предвещает новую наступательную операцию РФ.

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Командование ВС РФ может решиться на последний рывок в годовщину полномасштабного вторжения в Украину, либо в марте. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью телеканалу "Рада".

По словам Данилова, о такой подготовке свидетельствуют кадровые перестановки в военной верхушке РФ. В частности назначение генерала Валерия Герасимова командующим группировкой российских войск в Украине вместо генерала Сергея Суровикина.

"Я уверен, что именно с этим связаны процессы, которые сегодня происходят со сменой людей. Использовали "Вагнер", использовали кадыровцев. Сейчас идет на замену российская армия. Это дает нам повод считать, что назначение Герасимова — это уже "последний звонок". После этого уже не на кого будет менять", — отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, "последний рывок" совершат в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, либо в начале весны. Он связывает это с любовью России к сакральным датам.

"Это может быть и на годовщину. Для них эти годовщины являются почему-то сакральными. Это может быть и в марте. Мы должны готовиться к таким событиям каждый день", — подытожил Данилов.

Напомним, в отчете военной разведки Министерства обороны Великобритании от 12 января сказано, что назначение начальника Генштаба Валерия Герасимова командующим театром военных действий является показателем все большей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и четким признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России.

12 января Алексей Данилов заявил, что затяжная война не выгодна для РФ, поскольку внутри страны накапливаются проблемы. Кроме того к 24 февраля в Кремле хотели бы показать обществу какие-либо достижения в военном плане.