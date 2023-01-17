На окупованих Росією територіях зросла смертність серед цивільних, — ЦНС

За інформацією місцевого підпілля, росіяни переоснащують лікарні у захоплених містах для лікування своїх поранених солдатів.

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У тимчасово окупованій Каховці Херсонської області протитуберкульозний диспансер перестав приймати цивільне населення. У медзакладі обладнають шпиталь для окупаційних військ, повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, подібна ситуація спостерігається у багатьох медичних установах, захоплених армією Російської Федерації.

У джерелі йдеться про те, що для надання медичної допомоги своїм пораненим солдатам росіяни системно перекидають на окуповані території медиків із РФ. Так, до Михайлівської багатопрофільної лікарні Запорізької області приїхала група з 30 лікарів.

Також повідомляється, що в окупованих населених пунктах України вийшло розпорядження про надання медичних послуг пріоритетно російським військовослужбовцям. Ця тенденція стосується, зокрема, екстреної допомоги.

"Тому у тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на тлі загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення значно зростає", — йдеться у публікації ЦНС.

У Центрі національного спротиву закликали українців якомога швидше виїжджати із захоплених росіянами населених пунктів на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, що 12 січня з'явилася інформація про відправлення поранених російських солдатів до зони бойових дій в Україні. Секретар Спілки комітетів солдатських матерів Валентина Мельникова зазначила, що на фронт прибувають військовослужбовці з уламками в кінцівках та простріленими легенями.

Про направлення на війну в Україну бійців РФ після поранень та без рекомендованої реабілітації також повідомляли у Раді з прав людини за президента Росії 11 січня. За словами членкині організації Ольги Демичової, деяким із згаданих військовослужбовців було надано дорогу медичну допомогу.

Ще Фокус писав про те, що український хірург ЗСУ Андрій Верба видалив нерозірвану гранату ВОГ з тіла військовослужбовця. З міркувань безпеки за хірургічною операцією спостерігали два сапери.