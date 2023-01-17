На оккупированных Россией территориях выросла смертность среди гражданских, – ЦНС

По информации местного подполья, россияне переоснащают больницы в захваченных городах для лечения своих раненых солдат.

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Во временно оккупированной Каховке Херсонской области противотуберкулезный диспансер перестал принимать гражданское население. В медучреждении оборудуют госпиталь для оккупационных войск, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, подобная ситуация наблюдается во многих медицинских учреждениях, захваченных армией Российской Федерации.

В источнике говорится о том, что для оказания медицинской помощи своим раненым солдатам, россияне системно перебрасывают на оккупированные территории медиков из РФ. Так, в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области приехала группа из 30 врачей.

Также сообщается, что в оккупированных населенных пунктах Украины вышло распоряжение о приоритетном оказании медицинских услуг российским военнослужащим. Данная тенденция касается, в частности, экстренной помощи.

"Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения значительно растет", — говорится в публикации ЦНС.

В Центре национального сопротивления призвали украинцев по возможности выезжать из захваченных россиянами населенных пунктов на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, что 12 января появилась информация об отправке раненых российских солдат в зону боевых действий в Украине. Секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова отметила, что на фронт прибывают военнослужащие с осколками в конечностях и простреленными легкими.

О направлении на войну в Украину бойцов РФ после ранений и без рекомендованной реабилитации также сообщали в Совете по правам человека при президенте России 11 января. По словам члена организации Ольги Демичевой, некоторым из упомянутых военнослужащих была оказана дорогостоящая медицинская помощь.

Еще Фокус писал о том, что украинский хирург ВСУ Андрей Верба удалил неразорвавшуюся гранату ВОГ из тела военнослужащего. Из соображений безопасности за хирургической операцией наблюдали два сапера.