На білоруському полігоні "Лепельський" виявили понад 150 одиниць російської техніки (фото)
Армія РФ ще з жовтня 2022 року стягує танки, БМП та іншу техніку до Вітебської області. За даними журналістів, вона належить 19-й гвардійській бригаді.
Армія РФ продовжує перекидати бронетехніку на полігон "Лепельський" у Білорусі. Журналісти білоруської служби "Радіо Свобода" отримали супутникові знімки із російською технікою на базі.
Зазначається, що журналісти вперше отримали зображення полігону "Лепельський" у Вітебській області у такому високому розширенні. Це одне з перших місць, куди почали надходити ешелони військ РФ приблизно з 18 жовтня 2022 року. Станом на 12 січня ЗС РФ досі прибувають на полігон.
Також триває постійний огляд 19-ї гвардійської окремої механізованої бригади, що у селищі Заслонова. Зокрема, 9 січня танковий батальйон бригади розпочав марш на 227 об'єднаний полігон під Борисово. До цього 13-18 грудня була перевірка готовності чергових сил тієї ж бригади.
На опублікованих супутникових знімках журналісти виявили щонайменше 150 одиниць танків, КАМАзів та БМП. Зі східної та західної сторін можна побачити два польові табори на 44 намети, кожен з яких розміром 10х5 метрів. Крім цього, на північ від полігону "Лепельський" на залізничній станції "Заслонова" розташовано два ешелони з вагонами та платформами для навантаження техніки, в основному танків, БМП та вантажівок.
Нагадаємо, 9 січня в українському Генштабі заявили, що РФ перекидає до Білорусі застарілу техніку.
16 січня у ЗМІ писали, що все вказує на те, що Білорусь приєднається до війни в Україні.