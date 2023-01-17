На білоруському полігоні "Лепельський" виявили понад 150 одиниць російської техніки (фото)

Армія РФ ще з жовтня 2022 року стягує танки, БМП та іншу техніку до Вітебської області. За даними журналістів, вона належить 19-й гвардійській бригаді.

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Армія РФ продовжує перекидати бронетехніку на полігон "Лепельський" у Білорусі. Журналісти білоруської служби "Радіо Свобода" отримали супутникові знімки із російською технікою на базі.

Зазначається, що журналісти вперше отримали зображення полігону "Лепельський" у Вітебській області у такому високому розширенні. Це одне з перших місць, куди почали надходити ешелони військ РФ приблизно з 18 жовтня 2022 року. Станом на 12 січня ЗС РФ досі прибувають на полігон.

Також триває постійний огляд 19-ї гвардійської окремої механізованої бригади, що у селищі Заслонова. Зокрема, 9 січня танковий батальйон бригади розпочав марш на 227 об'єднаний полігон під Борисово. До цього 13-18 грудня була перевірка готовності чергових сил тієї ж бригади.

[ + – ] Полігон із російською технікою

На опублікованих супутникових знімках журналісти виявили щонайменше 150 одиниць танків, КАМАзів та БМП. Зі східної та західної сторін можна побачити два польові табори на 44 намети, кожен з яких розміром 10х5 метрів. Крім цього, на північ від полігону "Лепельський" на залізничній станції "Заслонова" розташовано два ешелони з вагонами та платформами для навантаження техніки, в основному танків, БМП та вантажівок.

[ + – ] Російські сили на полігоні "Лепельський"

Нагадаємо, 9 січня в українському Генштабі заявили, що РФ перекидає до Білорусі застарілу техніку.

16 січня у ЗМІ писали, що все вказує на те, що Білорусь приєднається до війни в Україні.