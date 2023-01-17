На белорусском полигоне "Лепельский" обнаружили более 150 единиц российской техники (фото)

Армия РФ еще с октября 2022 года стягивает танки, БМП и другую технику в Витебскую область. По данным журналистов, она принадлежит 19-й гвардейской бригаде .

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Армия РФ продолжает перебрасывать бронетехнику на полигон "Лепельский" в Беларуси. Журналисты белорусской службы "Радио Свобода" получили спутниковые снимки с российской техникой на базе.

Отмечается, что журналисты впервые получили изображение полигона "Лепельский" в Витебской области в таком высоком расширении. Это одно из первых мест, куда начали поступать эшелоны войск РФ приблизительно с 18 октября 2022 года. По состоянию на 12 января ВС РФ до сих пор прибывают на полигон.

Также идет постоянный осмотр 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады, которая находится в поселке Заслонова. В частности, 9 января танковый батальон бригады начал марш на 227-й объединенный полигон под Борисово. До этого 13-18 декабря была проверка готовности дежурных сил той же бригады.

[ + – ] Полигон с российской техникой

На опубликованных спутниковых снимках журналисты обнаружили не менее 150 единиц танков, КАМАзов и БМП. С восточной и западной сторон можно увидеть два полевых лагера на 44 палатки, каждая из которых размером 10х5 метров. Кроме этого, к северу от полигона "Лепельский" на железнодорожной станции "Заслонова" расположено два эшелона с вагонами и платформами для погрузки техники, в основном танков, БМП и грузовиков.

[ + – ] Российские силы на полигоне "Лепельский"

Напомним, 9 января в украинском Генштабе заявили, что РФ перебрасывает в Беларусь устаревшую технику.

16 января в СМИ писали, что все указывает на то, что Беларусь присоединится к войне в Украине.