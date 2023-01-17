В Україні судитимуть "вагнерівця", який потрапив у полон: що про нього відомо

За версією слідства, за участь у бойових діях ув'язненому колонії у Костромській області пообіцяли помилування та зарплату 100 тисяч рублів на місяць.

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До суду відправили обвинувальний акт проти одного з учасників "ПВК Вагнер", який раніше потрапив у полон українським військовим. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.

Російського "найманця" звинувачують в участі у злочинній організації. Цей злочин передбачено ч. 2 ст. 255 Кримінального кодексу. Його можуть посадити у в'язницю на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Як затриманий потрапив до "ПВК Вагнера"

За версією слідства, обвинувачений відбував покарання у виправній колонії №4 у селищі Острівське Костромської області РФ. Його посадили у в'язницю за викрадення автомобіля. Під час "відсидки" до нього прийшли представники "групи Вагнера" та запропонували взяти участь у бойових діях. За це йому обіцяли помилування, а також оклад у розмірі 100 тис. рублів на місяць і стільки ж після закінчення шестимісячного контракту.

Обвинувачений погодився на запропоновані умови та разом з іншими новоспеченими "вагнерівцями" його відправили в Луганську область. В одному з населених пунктів бойовики зайняли місцеву лікарню, де обвинувачений пройшов курси поводження з бойовою зброєю, а також тактики ведення воєнних дій. Там же він отримав зброю і спорядження.

У грудні 2022 року в районі проведення бойових дій на території Донецької області "вагнерівець" потрапив до рук українських військовослужбовців.

Нагадаємо, розслідувачі встановили особу командира "ПВК Вагнер" у Соледарі. За даними центру "Досьє", це колишній офіцер ГРУ Антон Єлізаров. У 2014 році його судили за шахрайство з квартирою, а тепер нагородили званням "герой Росії".

Раніше також повідомлялося, що екскомандир убитого ув'язненого Євгена Нужина, завербованого в "групу Вагнера" Андрій Медведєв 12 січня покинув територію Росії і нелегально перетнув кордон із Норвегією, щоб уникнути розправи від Служби безпеки засновника "групи Вагнера" Євгена Пригожина.