В Украине будут судить "вагнеровца", попавшего в плен: что о нем известно

По версии следствия, за участие в боевых действиях заключенному колонии в Костромской области пообещали помилованиие и зарплату в 100 тысяч рублей в месяц.

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В суд направили обвинительный акт в отношении одного из участников "ЧВК Вагнер", который ранее попал в плен украинским военным. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Российского "наемника" обвиняют в участии в преступной организации. Данное преступление предусмотрено ч.2 ст.255 Уголовного кодекса. Его могут посадить в тюрьму на срок от 5-и до 12-и лет с конфискацией имущества.

Как задержанный попал в "ЧВК Вагнер"

По версии следствия, обвиняемый отбывал наказание в исправительной колонии №4 в поселке Островское Костромской области РФ. Его посадили в тюрьму за угон автомобиля. Во время "отсидки" к нему пришли представители "группы Вагнера" и предложили принять участие в боевых действиях. За это ему обещали помилование, а также оклад в размере 100 тыс. рублей в месяц и еще столько же по окончании шестимесячного контракта.

Обвиняемый согласился на предложенные условия и вместе с другими новоиспеченными "вагнеровцами" его отправили в Луганскую область. В одном из населенных пунктов боевики заняли местную больницу, где обвиняемый прошел курсы обращения с боевым оружием, а также тактики ведения военных действий. Там же он получил оружие и экипировку.

В декабре 2022 года в районе проведения боевых действий на территории Донецкой области, "вагнеровец" попал в руки украинских военнослужащих.

Напомним, расследователи установили личность командира "ЧВК Вагнер" в Соледаре. По данным центра "Досье", это бывший офицер ГРУ Антон Елизаров. В 2014 году его судили за мошенничество с квартирой, а теперь наградили званием "герой России".

Ранее также сообщалось, что экс-командир убитого заключенного Евгения Нужина, завербованного в "группу Вагнера" Андрей Медведев 12 января покинул территорию России и нелегально пересек границу с Норвегией, чтобы избежать расправы от Службы безопасности основателя "группы Вагнера" Евгения Пригожина.